Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Vali Ahmet Hamdi Usta, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Solhan ilçesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Vali Usta, talepleri dinledi. İlçedeki vatandaşlarla sohbet eden Vali Usta, ’’Solhan programımızda ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaflarımıza hayırlı ve bereketli alışverişler diledik. Sıcak çaylarını içtiğimiz esnaflarımız ve hemşehrilerimiz, gösterdikleri sıcak ve samimi ilgileriyle bizleri onurlandırdılar. Bu değerli buluşmalar, ilçemizin gelişimine ve birlik beraberliğimize katkı sağlıyor. İlçemizdeki esnafımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve onların refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gösterdikleri misafirperverlik ve ilgi için Solhan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.Yapımı büyük oranda tamamlanan Solhan Hükümet Konağında incelemelerde bulunan Vali Usta, ’’Solhan’a hayırlı olsun. Yapımı büyük oranda tamamlanan Solhan Hükümet Konağında incelemelerde bulundum. Kaymakamımız Muhammed Çetin’den son durumu hakkında bilgiler aldım. Bir ay içinde kaymakamlık, milli eğitim, SGK, tapu, nüfus, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, maliye, ilçe seçim kurulu, adliye, mal müdürlüğü, İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği buraya taşınacak ve hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.Vali Usta’nın ziyaretine Kaymakam Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Hakim Yıldız, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu eşlik etti.