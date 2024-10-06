Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla 8 yaşındaki serebral palsi hastası Toprak Şekerci’yi evinde ziyaret ederek, minik yüreğe umut oldu.Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, evinde ziyaret ettikleri Toprak Şekerci’nin ailesiyle sohbet ederek, çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Küçük çocuğu sevgiyle kucaklayan Vali Koç ve eşi, duygusal anlar yaşadı. Vali Koç, "Toprak gibi melek yüzlü çocuklarımızın varlığı hayatımıza anlam katıyor. Onunla gurur duyuyoruz. Bu özel günde tüm serebral palsi hastalarına ve ailelerine sağlıklı günler diliyorum. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.Toprak’ın ailesi ise, "Vali Bey ve eşi bizi yalnız bırakmadılar. Ziyaretleri bizim için çok anlamlı oldu. Toprak’a gösterdikleri ilgi ve sevgi, bize büyük güç veriyor. Allah onlardan razı olsun" diyerek teşekkür etti.