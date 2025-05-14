Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, şehrin ekonomik, kültürel ve turistik gelişimine katkı sağlayacak vizyon projelerini kamuoyuyla paylaştı.Kentte düzenlenmesi planlanan etkinlikler ve son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Karakaya, sanayi ve istihdamdan Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesine, jeotermal seracılıktan tarihi eser restorasyonlarına kadar birçok başlıkta Bitlis’e değer katacak projeleri açıkladı. Bitlis’in doğası, tarihi ve sahip olduğu potansiyellerle büyük bir gelecek vaad ettiğini belirten Vali Karakaya, Bitlis’in sanayi ve istihdam alanında önemli bir yol kat ettiğini söyledi. Karakaya, geçmişte birkaç fabrikanın dahi zor kurulduğu bir şehirde, bugün yaklaşık 65 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ifade etti."Artık Bitlis’te ihracat yapan firmalarımız var" diyen Karakaya, yeni organize sanayi bölgesiyle ilgili olarak, "İlimizde sanayi ve istihdamı geliştirmek zorundayız. Önceki yıllarda birkaç fabrikanın bile zor kurulduğu bu bölgede, bugün yaklaşık 65 fabrika farklı büyüklüklerde faaliyet gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmalarımız mevcut. Şu anda sanayi bölgemize ilave bir alan kazandırmak için gerekli adımları attık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da bu konuyla yakından ilgilendiğini biliyorum. İnşallah bu yıl ön tahsislere başlanacak. Bu, yaklaşık 100 veya daha fazla fabrikanın yer alacağı yeni bir alanın Bitlis’e kazandırılması anlamına geliyor. Hedefimiz, istihdam kapasitesini ve sanayimizi artırmak" ifadelerini kullandı.Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin korunmasının yanı sıra halkın kullanımına sunulmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Karakaya, "Tarihi ve kültürel değerlerimizin, özellikle anıt eserlerin ve sivil mimarimizin gün yüzüne çıkarılması en büyük hayalim. Yapılan düzenlemelerle tarihi doku ortaya çıkmaya başladı ve gelen misafirlerimiz bu çalışmalara hayran kalıyor. Ancak burada duramayız, daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Zor olan kısmı aştık, şimdi işler daha kolay" dedi.Restorasyonların turizm açısından da önemli olduğunu ifade eden Karakaya, "Bu eserler, dizi ve film yapımları için plato olarak da kullanılabilir. Restorasyonu tamamlanan eserler kadar çalışmaları süren yapılar da var. Ancak restorasyon kadar önemli olan bir diğer konu da bu eserlerin işlevlendirilmesi, yani halkın ve turistlerin aktif kullanımına sunulmasıdır. Bu konuda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Anıt eserlerimize şehre yakışır fonksiyonlar kazandırmalıyız. Bu sayede daha fazla turist çekeceğimize ve kültürel yaşamın canlanacağına inanıyorum. Ayrıca, sivil mimari yapılar da pansiyonlaşma ve taş konakların turizme kazandırılması yönüyle değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.Bitlis’in en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirten Karakaya, "Nemrut Kalderası içerisinde yer alan Krater Gölü, dünyanın en büyük krater gölleri arasında yer alıyor. Buranın milli park ilan edilmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Milli park ilan edilmesi, koruma-kullanma dengesi içinde bölgenin yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak. Zaten bu potansiyeli gözlemliyoruz ve bu hedefi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.Projenin detaylarına değinen Karakaya, "Milli park ilan edildiğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde olacak. Seyir terasları, doğayla uyumlu yürüyüş parkurları, resim alanları, kafeler, restoranlar ve ihtiyaç alanları oluşturulmalı. Ayrıca Süphan Dağı da önemli bir potansiyele sahip. Gerek yürüyüş (tracking) gerekse jeopark çalışmaları açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Van Gölü’nün önemli bir kısmı Bitlis sınırları içinde. Gölün temizliği ve su sporları konusunda da çeşitli adımlar atıyoruz. Tüm bu projeleri hep birlikte takip etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Bitlis’in jeotermal kaynaklar bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Karakaya, Bitlis İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 10 büyük sondaj sahasında MTA ve özel sektörle işbirliği içinde çalışıldığını kaydetti. "Jeotermal turizm ve seracılık en büyük hayallerimden biridir" diyen Karakaya, şöyle devam etti:"İl özel idaresi olarak yaklaşık 10 farklı alanı MTA’ya ve özel sektöre ihale ettik. Jeotermal kaynaklara ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kaynaklar bulunursa hem sağlık turizmi hem de seracılık açısından önemli bir başlangıç olabilir. Nasıl ki Afyonkarahisar batıda bu alanda öne çıkıyorsa, Bitlis de doğuda aynı potansiyele sahip. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Nemrut, kültür varlıkları ve jeotermal alanlarında yapılan çalıştaylar sayesinde bu alanları giderek görünür hale getireceğiz."Bitlis’in uzun süren kış mevsimi nedeniyle sosyal yaşamın zayıf kaldığını belirten Karakaya; Tatvan, Bitlis ve Güroymak üçgeninde bir Outlet AVM kurulması gerektiğini söyledi. "Şehrimiz bir kış memleketi. Bu nedenle özellikle kış aylarında, insanlar çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar bulmakta zorlanabiliyor" diyen Karakaya, "Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak üçgeninde bir Outlet AVM kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu görüş şehirdeki paydaşlarımız tarafından da genel olarak destekleniyor. Arkadaşlarımız bir taslak hazırladı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.