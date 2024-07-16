Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, valilikte düzenlenen uğurlama töreni ile kentten ayrıldı.Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile deprem bölgesi Malatya’ya atanan Vali Ersin Yazıcı, yaklaşık 1 yıllık görevinin ardından 10 Temmuz’da yayımlanan Resmi Gazete’deki Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Görev süresince depremin yararlarının sarılması adına çalışmalar yürüten Vali Yazıcı, bugün itibariyle kentteki görevinden ayrıldı. Yazıcı için Malatya Valilik binasında uğurlama töreni düzenlendi. Kent protokolünün katıldığı programda Vali Yazıcı, kendisi uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak veda etti.Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kocaeli Valiliğinden Malatya Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz’un ise 17 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Valiliği önünde düzenlenecek tören sonrası kentten ayrılacağı ve kısa süre sonra Malatya’daki görevine başlaması bekleniyor.