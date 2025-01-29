Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde aile destek merkezlerini ziyaret etti.Vali Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki programında beraberindeki heyetle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı iki aile destek merkezini (ADEM) ziyaret etti. İlk olarak Esenyurt Mahallesi’nde bulunan ADEM’i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çelik, daha sonra Muharrem Malazgirt yerleşkesinde bulunan ADEM’i ziyaret etti.ADEM bünyesindeki nakış, giyim, trikotaj, el sanatları, seramik, pastacılık, kuaförlük, okuma-yazma gibi kurslarda üretilen ürünler ile yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulunan Vali Çelik, usta öğreticiler ve kursiyerler ile sohbet edip ortaya koydukları emek ve çalışmaların önemine vurgu yaparak çalışmalarında başarılar diledi.