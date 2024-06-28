Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Depin bölgesinde yapılabilecek çevre düzenlemeleri için incelemelerde bulundu.Vali Ali Çelik; vatandaşların hizmetine kazandırılabilecek mesire alanı, park-bahçe, bisiklet yolu ve yürüyüş yolu gibi sosyal alanlarla ilgili geliştirilebilecek projeler için Depin bölgesinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyet ile Depin bölgesine giderek yerinde incelemeler yapan ve yetkililerden bilgiler alan Vali Çelik, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere geliştirilebilecek sosyal projelerle ilgili detayları istişare etti.Vali Çelik’e Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ da eşlik etti.