Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Gazi Anadolu Lisesi, depreme dayanıksız olması nedeni ile yıkılmaya başlandı. Çocuklar, kültür merkezinde eğitim alıyor.Uzmanların sıklıkla deprem konusunda dikkat çektiği bölgelerden olan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme hazırlık noktasında çalışmaların devam ettiği ilçede Dede Korkut İlkokulu ve Şehit Öğretmen Ayhan Kural Ortaokulu, depreme dayanıksız olduğu için Yık Yap Projesi kapsamında yenilenerek 2024-2025 eğitim ve öğretim hazır hale getirildi. 8 derslik, 1 konferans salonu, 1 oyun salonu, bilişim teknoloji sınıfı, kütüphane, fen laboratuvarı odası, resim ve müzik atölyesi, yemekhane ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına başlandı.Öğrenciler kültür merkezinde eğitim görüyor1987 yılında yapımı tamamlanan Gazi Anadolu Lisesi de 2023 yılında yapılan deprem performansında dayanıksız olduğu için İl Özel İdaresi tarafından yıkım ihalesine çıkarıldı. Yıkım için çalışmalar başlarken yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler geçici olarak Pülümür Belediyesine ait Cristian Ude Kültür Merkezinde eğitime başladı.Pülümür’de 177 afet konutu ve bir okulun yıkımı tamamlandı. İlçe merkezinde 250 adet deprem konteyneri hazır hale getirildi. Konteyner kente yerleşen vatandaşlar yeni evlerin yapımına başlanması için büyük beklenti içinde.