Elazığ’da araç bakım servis yetkilisi Merve Tel, bakımı yapılmamış klimaların bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığına neden olabildiğini, araçlardaki düzenli bakımın, hem klima performansıyla kullanım ömrünün uzadığını hem de bu bakımın insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu kaydetti.Servis yetkilisi Merve Tel, yaz aylarının sıcaklıklar açısından etkisini yoğun olarak gösterdiği bugünlerde otomobillerde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Tel, hava sıcaklıklarının 40 dereceleri aşmasıyla birlikte motor soğutma sıvılarının görevini yerine getirmesinin zorlaştığını, bu noktada özellikle periyodik bakımları yapılmayan klimaların hem mekanik hem de insan sağlığına ciddi etkisi olduğuna dikkat çekti.’’Bakımı yapılmayan klima, akciğer enfeksiyonuna neden olabiliyor’’Klima temizliğinin, otomobil bakımının en önemli adımları arasında yer aldığını belirten Merve Tel, ’’Düzenli bakım, klima performansını ve klima kullanım ömrünü uzatırken, sağlığımız için oldukça önemlidir. Düzenli olarak temizlenmeyen klimalar çeşitli mekanik problemlere sebep olarak arıza oluşumunu hızlandırabilir. Bununla birlikte klima bakımı yaptırmadığınızda klimanız hastalık yayacaktır. Toz filtreleri temizlenmeyen, eskiyen parçaları değiştirilmeyen klimaların hem performansları düşecek hem çevreye kötü koku ve bakteri yayarak en önemlisi lejyoner bakteri yani akciğer enfeksiyonu dediğimiz hastalığa neden olur. Bu da sağlığınızı ciddi anlamda tetikleyebilir” dedi.’’Parfüm, deodorant ve çakmak gibi malzemeler patlamaya neden olabilir’’En basit bir klima arızasının 9 ila 10 bin liradan başladığını dile getiren Tel, ’’Periyodik olarak bakımı yapılmayan klimalar, ideal filtreleme yapamayacağından toz ve partiküller ortamda kalır. Küf mantarlarının oluşmasına eden olurlar ve ciddi hastalıklara yol açabilir. Bunun yerine düzenli bakım şart, diyoruz. Bu bakımlarda polen filtresi değiştirilir, klima gazı ölçülür ve gerektiği durumlarda eksik ise tamamlanır. Ayrıca klima çalıştırılarak kompresörlü çalışmasına ve klimanın soğutmasına bakılır. Böylece bu tür arıza ve hastalıklara karşı kalmamış olursunuz. Bu aşırı sıcaklarda bir de uyarımız olacak, araç içinde unutulan eşyalara dikkat edelim. Parfüm, deodorant ve çakmak gibi malzemeler patlamaya neden olabilir. Araçlarınızı kontrol için gecikmeyin” diye konuştu.