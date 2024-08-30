Ağrı’nın Tutak İlçesinde Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.Törene Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet Savcısı Güngör Üçüncü, İlçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.Çelenk sunma to¨reninin ardından Tutak İlçe kaymakamı Erkan Adıbelli ve Tutak Belediye başkanı Fevzi Sayan kaykamlık Makamında tebrikat töreninde tebrikleri kabul etti.