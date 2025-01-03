Elazığ’ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi’nde sezon açıldı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi’nin de bulunduğu Hazarbaba Dağı son günlerde yoğun kar yağışı aldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinde bulunan kafeterya bölümü de yenilenerek müşterilerin hizmetine sunuldu.Şu anda mevcut pistlerin hepsinin açık olduğunu belirten işletme sahibi Korkut Altundaş, “Kızak ve kayak pistlerimizin hepsi açık bir durumda. Hafta sonları yoğunluk oluyor fakat bu güzel pisti vatandaşlarımızın hafta içi de değerlendirmesi gerekiyor. Milletvekillerimizin de desteğiyle Hazarbaba Elazığ’ın değerine değer katacaktır. 25 yıldır değer sözcüğünden başka bir şey görmedik. Allah’ın izniyle biz yatırım yapacağız. Aslında geçen senede Kasım ayında kar yağmıştı fakat hava sıcaklığından dolayı karı tutamamıştık. Ama bu sene güzel bir kar yağdı. O dönem karı bastıramadık. Sonraki kar yağışı ve havanın da dona çekmesiyle birlikte arkadaşlarımız piste çıkarak kurtardık. Şu an da birçok tesis de henüz kayak sezonunu açmadı. Bu yönden şanslıyız. Pazar ve Pazartesi günleri de kar yağışı gösteriyor. Şu anda yağışa ihtiyacımız yok fakat Ocak ayının 15’ine kadar tekrar bir yağış alırsak daha güzel olur. Umudumuz, Mart ayının 15’ine kadar kayak sezonunun devam etmesidir” dedi.