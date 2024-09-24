Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye’nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları’na mevsimin ilk karı düştü.İlçede son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken kış mevsimi de yüzünü göstermeye başladı. Yüksekova’da son günlerde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları’nın yüksek kesimleri beyaza büründü.Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağları zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.