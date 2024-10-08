Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 1 Ocak 2024 tarihinde akredite edilen Turizm İşletmeciliği Bölümüne ait akreditasyon belgesini düzenlenen törenle teslim aldı.Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) adına Batman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Onur Gülbahar tarafından takdim edilen belge, Atatürk Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Turizm Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk’a teslim edildi.Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, akreditasyon sürecinde emeği geçen TURAK yetkililerine ve Turizm Fakültesi akademik kadrosuna teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Göktaş; üniversitenin eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına bu tür belgelerin büyük önem taşıdığını belirterek, Turizm Fakültesinin üç aktif bölümünden ikisinin akredite edildiğini vurguladı.Akredite edilen iki bölümün yanında, henüz iki yıldır mezun veren Turizm Rehberliği Bölümü için de bu yıl içerisinde akreditasyon başvurusu yapılacağını ve böylece fakültenin tüm bölümlerinin akredite edilmiş olacağını ifade eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ise Turizm Fakültesinin eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlara taşımak adına büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Akreditasyon sürecinin, öğrenciler için iş dünyasında daha güçlü bir konuma sahip olma anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Selçuk, akredite edilen bölümlerin mezunlarının sektörde tercih edilen niteliklere sahip olacağını ifade etti.Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin eğitim alanındaki başarıları ve sürekli gelişim hedefi, bu önemli akreditasyon ile taçlandırılmış oldu.