Tunceli’de ‘Dilimizin zenginlikleri’ Projesi çerçevesinde Yunus Emre bütün yönleriyle anlatıldı.Tunceli Atatürk Ortaokulunda düzenlenen programda, ’Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm’ diyen ve Türk dili ve kültürü üzerinde derin izleri olan büyük mutasavvıf hak aşığı Yunus Emre kapsamlı şekilde anlatıldı. Konukların piyano ezgileriyle karşılandığı programda Yunus Emre afişlerinden hazırlanan sergi ilgi gördü. Programda Yunus Emre dramatize edilerek hayat hikayesi anlatıldı. Okunan Yunus Emre şiirlerine okul öğrencileri ve müzik öğretmenleri piyano ile eşlik etti.Ayrıca öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sahne ve panolar göz doldurdu.Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, programın hazırlanmasından sunumuna kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini belirtti.