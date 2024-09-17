Tunceli’nin Hozat ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken bazı noktalarda sel meydana geldi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Tunceli’nin Hozat ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı noktalarda sel meydana gelirken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zorluk yaşadı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı; Malatya, Tunceli, Elazığ çevreleri ile Adıyaman ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.