Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Tunceli’de balık avlarken ve oynarken görüntülendi. Habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi nedenlerle sayıları gün geçtikçe azalan su samurları, sucul ekosistem için hayati öneme sahip.Doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Tunceli’de, Munzur çayında balık avlayan ve oyun oynayan su samurları görüntülendi. Samurların balık avlayarak yedikleri ve oynadıkları anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken samurlar karınlarını doyurduktan sonra suyun içinde gözden kayboldu. Tunceli’de, Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayında zaman zaman görüntülenen su samurları, sucul ekosistemlerin korunması açısından son derece önemli hayvanlar olarak biliniyor.