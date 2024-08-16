Erzincan’ın Tercan ilçesinde geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcıların, “tatlı” hasat telaşı başladı.Erzincan’da, kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetler ve taktıkları maskelerle bal hasadı yapan arıcılar, yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen Tercan balını hasat etmeye başladı.Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan’da Tercan balı, hem damak tadına hitap eden lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarıyla ön plana çıkıyor.