Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Ağrı İl Temsilciliği ve ilçe sorumluları, yılın son toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geldi.Toplantıda Ağrı İl Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Akçay, İl temsilci yardımcıları, Patnos İlçe Sorumlusu Mesut Çelik, Diyadin İlçe Sorumlusu Adil Can Güldü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Genç TEMA kulübü üyeleri ve gönüller hazır bulundu. Eğitim, ağaçlandırma ve savunuculuk çalışmalarının gündeme alındığı toplantıda il temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Akçay, yılın genel değerlendirmesini yaparak tüm gönüllülere teşekkür etti ve Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı İl Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Akçay, TEMA Vakfı’nın eğitim faaliyetleri kapsamında çok sayıda proje yürüttüklerine değinerek “Ağrı’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Tema Eğitim Programı çeşitli okullarda uygulanıyor. Bu programlarda görev almak öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vakfımızın varoluş nedeni olan toprağa sahip çıkmaya ve onu korumaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem ağaçlandırma ve eğitim faaliyetleri tekrar önceliklerimiz olacak.” dedi.Toplantıda yer alan gönüllülere teşekkür mektuplarının dağıtılması ile toplantı sona erdi.