Erzurum’da öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu taşkınlara sebep oldu.Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra etkili olmaya başlayan yağış bazı ilçelerde derelerin taşmasına ve sele neden oldu. Erzurum’un Tekman ilçesi de yoğun yağıştan etkilendi. Mollamehmet, İncesu, Karlıca, Turnagöl ve Işıklar mahallelerinde sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Bazı yerleşim alanları ve tarım sahalarında su baskını yaşadı. Jandarma ve AFAD ekipleri hasar tespiti için yerleşim alanlarını inceledi.