Farklı alanlarda uzmanlaşan kişilerin bilgi alışverişine zemin oluşturması amacıyla kurulan TEDx’in Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştireceği etkinlikler, yoğun bir katılımla tamamlandı."Kendini gerçekleştirmek" teması ve "sınırları aş" sloganıyla TEDx kapsamında düzenlenen TEDx Atatürk University etkinliğine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başta olmak üzere, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Aynalı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ile konuşmacılar, davetliler, kamu kurumu ve STK temsilcileri ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Farklı Sektörlerden Çok Sayıda Konuşmacı Deneyimlerini PaylaştıAtatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte; Öğrenci Dekanlığı, İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübü ve TEDx Atatürk Üniversitesi ile Arenya Enerji Yatırım Şirketinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, gün boyunca, alanında uzman konuşmacıların deneyimlerini katılımcılara aktarmalarıyla devam etti.Etkinlikte, Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek, Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın, Palanın Otağı Mehmet Eken, FIFA Eski Hakemi Fırat Aydınus, GD Global CEO’su Gözde Dizdar, Karmod Prefabrik Yapı Teknolojileri CEO’su Mehmet Çankaya ve Bendak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Bora Küçük gibi değerli konuşmacılar, “Kendini Gerçekleştir ve Sınırları Aş” teması etrafında kendi deneyimlerini ve süreçlerini paylaştılar.Program kapsamında kürsüye çıkarak etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, TEDx Atatürk Üniversitesi etkinliğinin, öğrencilerin kariyerlerine etki edecek ve ufuk açacak bir platform olarak büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Bu tür organizasyonların, gençlerimizin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunarak, onları geleceğin liderleri olmaya hazırladığını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: “Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine yönelik her türlü etkinliği desteklemek öncelikli hedeflerimizden biri. Bugün gerçekleştirilen TEDx etkinliği, alanında uzman konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı, ilham verici bir ortam sundu. Bu tür fırsatlar, öğrencilerimize sadece bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda inovatif düşünme ve girişimcilik ruhunu aşılayarak, kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.Öğrencilerin, bu etkinlikler aracılığıyla farklı bakış açıları kazanarak, kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve sınırlarını aşmaları için gerekli motivasyonu bulmalarının son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu: “Gelecekte de bu tür etkinlikleri artırarak, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. TEDx Atatürk Üniversitesi, sadece bir bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda genç zihinlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu bir platformdur. Bu nedenle, etkinliğin katılımcılara sağladığı faydaların uzun vadeli etkilerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Geleceğin iş dünyasında başarılı olmaları için öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, konuşmalarıyla ufuk açan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, etkinliğin gelecek adına yol gösterici olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.Katılımcılar, etkinlik boyunca ilham verici konuşmalar sayesinde inovasyon ve girişimcilik alanında yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldular. Ayrıca, genç girişimcilerin motivasyonunu artırarak, kendi potansiyellerini keşfetmelerine katkıda bulunuldu.