Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından Tatvan Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.Tatvan Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda düzenlenen programda, din görevlileri Mazhar Akbay ve Servet Babur tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahi, kaside, tekbir ve salavatlar okundu. Etkinliğe katılan mahkumlar, bu manevi atmosferde duygu dolu anlar yaşadı.Programda ayrıca, müftülük murakıbı Yahya Arsan tarafından “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” başlıklı bir sohbet yapıldı. Sohbette, Peygamber Efendimizin hayatı, örnek ahlakı ve insanlık için rehber niteliğindeki kişiliği üzerinde duruldu.Mevlid-i Nebi programı yapılan dua ve çeşitli ikramlarla sona erdi. Program, mahkumların dini ve manevi duygularını pekiştirmeye yönelik önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.