Taşlıçay Müftüsü Yusuf Özmen’in sosyal medyada yaptığı çağrıyla düzenlenen “Gençlerle Sabah Namazı Buluşması” programı, halktan yoğun ilgi gördü.Programa yüzlerce kişi katıldı. Sabah namazının ardından ilçe müftülüğü tarafından katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Etkinlik kapsamında samimi bir atmosferde dini sohbetler gerçekleştirildi.Konuya ilişkin açıklama yapan Taşlıçay Müftüsü Yusuf Özmen, sabah namazının manevi atmosferini paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Özmen, bu tür programların gençlerin camiyle bağını güçlendirdiğini ve toplumsal dayanışmayı artırdığını belirtti.Etkinlik, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı ve gelecekte bu tür organizasyonların devam etmesi temennisinde bulunuldu.