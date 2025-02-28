Susuz’da çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik Mera Kanunu ve Mera Islah ve Amenajman Projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, köy muhtarları ve bölgedeki üreticiler katılım gösterdi.Yetkililer, meraların korunması, verimli kullanımı ve sürdürülebilir hayvancılık için uygulanacak projeler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Özellikle, Mera Kanunu çerçevesinde mera tahsisleri, otlatma planlaması ve kaçak kullanımın önlenmesi gibi konular ele alındı.Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında ise bölgedeki meraların iyileştirilmesi, ot veriminin artırılması ve hayvancılığın daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için atılacak adımlar anlatıldı. Yetkililer, çiftçilerin bu projelerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gerekli başvuru süreçlerini ve destekleme mekanizmalarını da açıkladı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin bilinçlendirilmesine yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini kaydetti.