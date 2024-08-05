Susuz’da etkili olan sağanak yağmur sonra gelen sel bir köyü olumsuz etkiledi.Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Harmanlı köyünde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Selin vurduğu köyde evlere su doldu, evlerde bulunan malzemeler selden zarar gördü.Susuz ilçesi kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, selden zarar gören köyde bir takım incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinde eşlik ettiği ziyarette kaymakam Hacıismailoğlu, seleden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Özel İdare ve AFAD ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayı yerinde gören kaymakam Halis Hacıismailoğlu, zarar tespitlerinin kısa sürede yapılması için yetkilere talimat verdi. Hacıismailoğlu, yaptığı incelemelerin ardından Harmanlı köyünden ayrıldı.