Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından 2015-2024 yılları arasında şiddet mağdurlarına yönelik olarak 44 bin 110 farklı hizmet modelinin uygulandığını ifade etti.Yapılan işlemlerin sadece şiddet odaklı olmadığını ifade eden Aykut, rehberlik, danışmanlık, psiko-sosyal destek, barınma hizmetleri gibi çok yönlü çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin niceliğinden çok niteliğine önem verdiklerine dikkat çekti.Aykut, ŞÖNİM’in 2015-2024 yılları arasında şiddet mağdurlarına yönelik olarak 44 bin 110 farklı hizmet modelinin uygulandığını belirtti.Yapılan işlemlerin sadece şiddet odaklı olmadığını ifade eden Aykut, rehberlik, danışmanlık, psiko-sosyal destek, barınma hizmetleri gibi çok yönlü çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Her vatandaş için birden fazla farklı hizmet modeli uygulanabileceğini ifade eden Aykut, "Kurumumuza başvuran bir kişi için birden fazla işlem gerçekleştirilebiliyor, bu da toplam işlem sayısını artırıyor ancak bizim için sayılar değil, verilen hizmetlerin kalitesi ve koruyucu-önleyici niteliği önemlidir.ŞÖNİM, şiddet mağdurlarına yönelik geniş kapsamlı bir hizmet sunuyor. Ekonomik destek, barınma hizmeti, rehberlik ve danışmanlık, şiddet uygulayan eşe karşı alınan tedbirler, konuk evi sonrası takip, gizlilik kararları ve iş yeri değişikliği gibi birçok alanda destek sağlanıyor. 2015 yılından bu yana toplam 44 bin 110 hizmet modeli hayata geçirilmiş durumda’’dedi.Aykut, şiddet uygulayanlara da yönelik olarak çeşitli programların uygulandığını belirterek, bu kapsamda eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmeti gibi çalışmalar yürütüldüğünü ve bu hizmetlerden toplam bin 602 kişinin faydalandığını kaydetti.Aykut, ŞÖNİM’in sadece şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar yapmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalığın artırılması için de yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.Aykut, 2015-2024 yılları arasında farkındalık hizmetleri kapsamında 26 bin 782 kişiye eğitim verildiğini belirterek, eğitimlerin vatandaşlar, öğrenciler, muhtarlar ve kamu personeline yönelik olduğunu ifade etti.Aykut, farkındalık artırmaya yönelik toplam 289 program düzenlendiğini belirterek, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu çalışmalar, toplumu şiddete karşı bilinçlendirmeyi ve koruyucu hizmetler sunmayı amaçladığını söyledi.Aykut, her bir hizmet modelinin, kadınların ve şiddet mağduru bireylerin yüksek yararı için tasarlandığını belirterek, bu çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.