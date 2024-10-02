Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde üç yılda yapılan yatırımlarla depremin izleri silindi. Sivrice depreminden etkilenen 2 ilçede 6 ayda villa tipi evler teslim edildi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde üç yılda yapılan yatırımlarla depremin izleri silindi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilenirken bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. 6.8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisini gösterdiği ilçelerin başında gelen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde ise 4 vatandaş hayatını kaybederken, evlerin büyük bölümü hasar gördü. Depremin hemen ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlanan ve üç yıl gibi kısa bir sürede alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan bölgede depremin izleri silindi.6,8’lik deprem de ciddi bir yıkım yaşayan Pütürge ilçesinde 6 ay gibi kısa bir sürede inşası tamamlanan evlerine yerleştirildiklerini kaydeden Ormaniçi mahalle sakinleri villa tipi güvenli evlerde ikamet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.“Bir odalı evim olsun takla atacağım”Depremde evleri yıkıldıktan sonra bir süre kaldığı çadırda “Bir odalı evim olsun takla atacağım” diyen 70 yaşındaki Sultan Karayılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, ”Depremlerde evimiz yıkılınca bir süre konteyner ile çadırlarda kaldık. Bu sürede bir odalıda olsa bir evimiz olsun takla atacağım demiştim. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun onun sayesinde evimiz oldu ama yaşlılıktan dolayı takla atamadım Allah devletimize zeval vermesin” dedi.Sultan Karayılan’ın oğlu Murat Karayılan ile komşusu Abdülaziz Arpa ise deprem sonrası ahırları ile birlikte inşa edilen villa tipi evlerine 6 gibi kısa bir sürede kavuştuklarını ifade ederek evlerden çok memnun olduklarını söyledi.