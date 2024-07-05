Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (Serhat Teknopark), Artvin Çoruh Üniversitesinde ek alan açarak faaliyet alanını genişletti. Atılan bu iş birliği adımıyla Iğdır Üniversitesi, Teknopark’ın kapasitesini artırmayı ve daha fazla girişimciye destek sağlamayı amaçlıyor.Serhat Teknopark, bölgedeki girişimcilere ve yenilikçi projelere destek vermek amacıyla kurulduğu günden bu yana önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Serhat Teknopark, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde yeni bir ek alan açarak faaliyet alanını genişletti. Serhat Teknopark’ın Artvin Çoruh Üniversitesinde açtığı ek alan, hem üniversite öğrencileri hem de yerel girişimciler için yeni fırsatlar sunarken teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için de uygun bir ortam sağlayacak. Alanda ayrıca, bölgedeki diğer üniversitelerle iş birliği yapılarak bilgi paylaşımı ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.