Hakkari Belediyesi yaşanan sel sonrası sokak ve caddeleri tazyikli su ile yıkadı.Hakkari Belediyesi, etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde çamurla kaplanan yolları tazyikli su ile yıkadı. Hakkari’de 3 gün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar çamur ve sel artıkları ile doldu. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, hemen temizlik ve yıkama çalışması başlattı.Vatandaşlar, mesai mefhumu gözetmeden çalışma başlatana itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.