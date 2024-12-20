19 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da şehit olan Erzincanlı polis memuru Hakan Can’ın şehadetinin 7. sene-i devriyesi münasebetiyle kabir ziyareti gerçekleştirildi.Kabir ziyaretine Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve şehidin ailesi katıldı. Programda tüm şehitlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır dilendi.Öte yandan Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelleri şehit polis memuru Hakan Can’ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette kuran tilaveti okundu ve dualar edildi. Tüm şehitlere Allahtan rahmet kederli ailelerine sabırlar dilendi.