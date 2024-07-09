Sarıkamış’ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda evi su bastı.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, cadde ve sokakları sular altında bırakırken, kanalizasyon şebekesi tıkandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Sarıkamış Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan tıkanan kanalizasyon şebekesini açarken, itfaiye ekipleri ise su dolan işyeri ve evlerde çalışma başlattı.Sarıkamış’ta yağmur aralıklarla devam ederken, belediye ekipleri vatandaşları su ve sel baskınlarına karşı uyardı.