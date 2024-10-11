Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak için 3 günlük Hollanda ziyaretinde bulundu. Başkan Kılıç’a ziyaretinde İş İnsanı Saltuk Buğrahan Budak ve EcoSoc WYS Direktörü Seyfettin Boğazlı eşlik etti.Başkan Kılıç ve heyetini Horecabond Nederland Başkanı Tarık Saki, Amsterdam Havalimanında karşıladı.Heyet ilk gününde ziyaretlerini Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal’ı Rotterdam Konsolosu Bilal Köse’yi, Hollanda Denk Partisi Milletvekili Erdoğan Ergin’i ziyaret etti.Sarıkamış heyetinin ikinci gününde Dordrecht şehri oldu. Orada Dordrecht Belediye Başkan Vekili Maanten Burggraff ziyaret edilerek planlı çevresel sürdürebilir şehircilik ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan heyet Dordrecht Belediyesini Sarıkamış’a davet etti.Başkan Kılıç ve heyetinin üçüncü günü dolu dolu geçti. Rotterdam ve Amsterdamı günü birlik gezen heyet, son günün ziyareti ise Den Bosch şehri oldu.Sarıkamış heyeti, DTİK Hollanda temsilcileri ile Ertan Torunoğulları başkanlığında bir araya gelerek karşılıklı iş birliği ve yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Heyetlerin buluşması tam bir ekonomik, sosyal ve kültürel zirveye dönüştü. İş insanı Ertan Torunoğulları, DTİK Avrupa Başkanı Turgut Torunoğullarına sunacağını ve Başkan Torunoğulları’nın da Türkiye’deki yetkili mercilere sunarak çözümü için gayret sarf edeceklerini söyledi.Üç günlük Hollanda temasları sonrası Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve heyeti Türkiye’ye döndü. Başkan Kılıç ziyaretlerin dolu dolu geçtiğini önemli temasların olduğunu misafirpervekliklerinden dolayı teşekkür etiğini dile getirdi. Kılıç, ’’İsmi maneviyatı, turizmi çok büyük şirin bir ilçeden Hollanda’ya bir dizi ziyaretler için geldik. Ziyaretteki asıl amacımız ilçemiz turizimini daha nasıl geliştirebiliriz, nasıl katkı sağlarız, ileriye dönük planlamalar anlamında neler yapabilmemizi görüşmek adına Hollanda’ya gittik. Üç günlük ziyaretimizde önemli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirerek tanışma fırsatı bulduk. İlçemizin tarihi ve turizimi adına kentsel dönüşüm ve şehircilik adına planlı, çevresel, sürdürebilir şehircilik ve alt yapı çalışmaları hakkında görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduk. Öncelikle Hollanda ziyaretimizde bizlere eşlik eden yoğun programlarını erteleyen İş İnsanı Saltuk Buğrahan Budak ve Seyfettin Boğazlı’ya teşekkür ederim ayrıca Hollanda’da bulunduğumuz süre zarfında bizleri bir an yalnız bırakmayan ilçemize her türlü desteğini açıklayan ve yanımızda olduklarını belirten Horecabond Nederland Başkanı Tarık Saki’ye’, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal’a, Rotterdam Konsolosu Bilal Köse’ye, Hollanda Denk Partisi Milletvekili Erdoğan Ergin’e, Dordrecht Belediye Başkan Vekili Maanten Burggraff’a, İş insanı Ertan Torunoğulları’na, DTİK Avrupa Başkanı Turgut Torunoğulları’na, hemşerilerimiz Muhlis Ayboğan, Zeki Baran, Hollanda bürokrasisi ve siyasetçilerine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”dedi.