Ardahan’ın Posof ilçesinde bahçelerdeki ağaçları istila eden, yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan ’kahverengi kokarca’ adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede ‘samuray Arı’ları kullanılacak.Ardahan’ın Posof ilçesinde bitkilere dadanan ’kahverengi kokarca’ adlı böcek türü, birçok bitki türü için tehdit oluşturuyor. Gürcistan’dan bölgeye geldiği saptanan ve çevreye yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol kat ediyor. Dadandığı bahçelerde yaprakları yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan ’kahverengi kokarca’ adlı böcek türü için Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan biyolojik mücadele kapsamında, ‘samuray arı’lar, etkin rol oynayacak.Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, "Kahverengi kokarca ile ilgili en etkili mücadele yöntemi biyolojik mücadele. Bizde bu kapsamda, laboratuvarda çoğaltılan bu arı türünü doğaya salacağız. Bu şekilde zararlının doğada yumurtalarını parazitleyip, zararlının popülasyonunu kontrol altında tutacağız" diye konuştu.