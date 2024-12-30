Erzurum’da kendisinden haber alınmayan ve 2 gün sonra aracı Aşkale ilçesinde terk edilmiş olarak bulunan Sabit Bülbül’ün cansız bedeni dalgıçlar tarafından Karasu’dan çıkarılmıştı. Sabit öğretmen için bu gün hüzün dolu bir veda yaşandı.Erzurum’un Aşkale ilçesinde aracı terk edilmiş olarak bulunan Öğretmen Sabit Bülbül’ün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından 3 gün sonra Karasu’da bulunmuştu. Dondurucu su ve soğuk havaya rağmen Karasu Nehri’nde arama yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, öğretmenin aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşmışlardı.Narmanlı Cami’de cenaze namazıYakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi’nde imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan ve 2 çocuk babası olan Sabit Bülbül için Erzurum Narmanlı Cami’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi konuşan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokul Müdürü Eyüp Kılıç, Sabit Bülbül’ün 20 gün sonra umre ziyaretinde bulunacağını ve çevresinde sevilen bir şahsiyet olduğunu dile getirerek, "Bazı iddialar ve söylentilerin aksine hocamız abdest almak için geldiği su kenarında düşerek yaşamını kaybettiğine inanıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" dedi. Cenaze namazında Sabit Bülbül’ün oğlu Mustafa Kayra’da hazır bulundu. Sabit öğretmenin kılınan cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, öğretmen meslektaşları, öğrencileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Sabit Bülbül’ün cenazesi cami bahçesinde verilen taziye sonrası defnedilmek üzere memleketi olan Konya’ya gönderildi.