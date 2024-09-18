Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bir dizi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Başkent Ankara’da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Prof. Dr. Aydın’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Rektör Hacımüftüoğlu, iki kurum arasındaki güçlü ilişkilerin daha da pekişeceği temennisinde bulundu.Ziyarette, Atatürk Üniversitesi ve TÜBİTAK arasındaki mevcut iş birliklerinin, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Bu kapsamda, özellikle son yıllarda iki kurumun ortak yürüttüğü projelerin, üniversitelerin araştırma kapasitesini artırmada büyük rol oynadığına dikkat çekildi.Rektör Hacımüftüoğlu: "Yeni Dönemde İş Birlikleri Güçlenerek Devam Edecek"Ziyaret sırasında, Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Aydın, Türkiye’nin bilimsel altyapısını daha da ileriye taşımak amacıyla mevcut iş birliği olanaklarının artırılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle üniversitelerde yürütülen araştırma projelerine daha fazla destek verilmesi, araştırma merkezlerinin modernize edilmesi ve genç bilim insanlarının teşvik edilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.TÜBİTAK’ın, üniversitelerin bilimsel çalışmalarına verdiği desteğin kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde TÜBİTAK ile olan iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Bu doğrultuda, iki kurum arasında yeni projelerin hayata geçirilmesi ve özellikle stratejik alanlarda yapılacak ortak çalışmaların önemine vurgu yapan Rektör Hacımüftüoğlu, rekabetin oldukça yoğun yaşandığı akademik alanda tüm kurumlar ile ortak çalışmanın kurumsal başarıya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.Başkan Aydın: "Üniversitelerle İş Birliği Önceliğimiz"TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise Atatürk Üniversitesi ile olan güçlü iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin bilimsel geleceği için üniversitelerle kurulan ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi. Yeni dönemde, başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerle ortak projeler geliştirmenin TÜBİTAK’ın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın ayrıca, bilimsel araştırmaların uluslararası standartlarda yürütülmesi için gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade etti.İki kurum arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceği ve yeni projelerle Türkiye’nin bilimsel kapasitesine önemli katkılar sunulacağının vurgulandığı ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, bilimsel çalışmalar ve teknolojik yeniliklerin ülkenin kalkınması için kritik önem taşıdığı konusundaki ortak görüşlerini dile getirdi.Tebrik ziyareti, iyi niyet temennileriyle son buldu.