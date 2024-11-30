Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı sonrası karla mücadele çalışması başlatıldı.Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Posof Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yapılan çalışmalar sonucunda yollar trafiğe açıldı, vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi.Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizdeki yoğun kar yağışının günlük hayatı zorlaştırmaması için ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Hedefimiz, Posof halkının güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlamasını hedefliyoruz’’ dedi.Kar yağışı ile birlikte ekiplerin aralıksız çalıştığını söyleyen Başkan Demirci, "Posof ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.