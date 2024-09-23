Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay’ın naaşı, memleketi Muş’a getirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla dün akşam Muş Hava Meydan Komutanlığına getirilen Şehit Abakay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Son kez Sungu beldesindeki baba evine getirilen şehidin naaşı, daha sonra Muş Devlet Hastanesine götürüldü.Şehit Abakay’ın naaşı, öğle namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.Şehidin naaşını karşılama törenine Vali Avni Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.