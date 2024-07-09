Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin girdiği sınavda Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, açıklanan sınav sonuçları ile Erzurum’da önemli bir başarı elde etti.Açıklanan sonuçlara göre Özel Vakıf Okulları, Türkiye ortalamasının çok üzerinde yakaladığı ortalama ile öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimi tescillemiş oldu. Sınavlarda bir yanlış yapan 2 öğrencisi, iki yanlış yapan 4 öğrencisi ve üç yanlış yapan 2 öğrencisi olan Vakıf Okulları, genel öğrenci ortalamasında ise üst sıralarda yer alma başarısı gösterdi.Öğrencilerin elde ettikleri üstün başarılar hem okul yönetimi ile öğretmenlerini hem de ailelerini gururlandırdı. Öğrenciler, sınavda gösterdikleri performansla Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak akademik yetkinliklerini bir kez daha kanıtladılar.Karagülle: “Öğrencilerimizin Başarıları Bizler İçin Büyük Bir Gurur Kaynağı”Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, elde edilen bu sonuçlarla ilgili olarak: "Öğrencilerimizin başarıları bizler için büyük bir gurur kaynağı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları olarak, akademik başarıya verdiğimiz önemi bir kez daha kanıtladık. Öğrencilerimizi ve onları destekleyen ailelerini tebrik ediyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılar, gelecekteki başarılarımızın habercisidir" şeklinde konuştu.Donanımlı altyapısı ve modern eğitim sistemi ile ülke eğitimine önemli katkılar sağladıklarını ve bu doğrultuda eğitim gören öğrencilerin önemli kurumlarda eğitimlerine devam ettiklerini vurgulayan Karagülle: “Bu sonuçlarla kitlesel başarıda Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları olarak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını bir kez daha göstermiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. “Yıllar Geçse de Başarının Değişmeyen Adresi” olarak yolumuza devam edecek ve ülkemize olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.Rektör Çomaklı: “Elde Edilen Bu Sonuç, Geleceğe Olan İnancımızı Pekiştirdi”Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları’nın 2024 yılı Liselere Geçiş Sınavında (LGS) elde ettiği büyük başarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Çomaklı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl gerçekleştirilen LGS’de Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencilerinin elde ettiği başarı bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu bu yüksek performans, onların ne kadar yetenekli ve çalışkan olduklarının bir kanıtıdır. Aynı zamanda, okulumuzun kaliteli eğitim anlayışının ve öğretmenlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur.”Atatürk Üniversitesinin yükseköğretimdeki tecrübesini, Özel Vakıf Okulları bünyesinde eğitim verilen tüm yaş gruplarına yansıtarak başarı çıtasını daha da yukarı çektiklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Öğrencileri ile yakından ilgilenen, her şart ve durumu gözeterek yanlarında olan, yeni metotlar ile gelişimlerine katkı sunan, rekabet içerisinde değil yaşayarak öğrenmelerine imkan tanıyan öğretmenlerimiz de bu başarının mimarlarıdır. Gösterdikleri özverili çalışma ve üstün gayretleri için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarımızın ardında yatan bir diğer güç ise eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen anlayışımızdır. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya ve öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Elde edilen bu sonuç, geleceğe olan inancımızı ve eğitimdeki kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir. Başarılı öğrencilerimizin, ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacaklarına yürekten inanıyor, onlara gelecek eğitim hayatlarında da üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.