Kars’ta Aras EDAŞ ekipleri, bir yandan kesintisiz elektrik sağlamaya çalışırken, diğer yandan da özel enerji hattı ile göçmen kuşları koruyor.Aras EDAŞ, sosyal sorumluluk kapsamında, enerji nakil hatlarındaki kuş ölümlerinin önüne geçmek adına 2017 yılında "Göçmen Kuşlar Ölmesin" sloganı ile pilot bölge olarak seçilen Kars, Ardahan ve Bayburt’ta çalışma başlattı.Bu kapsamda Kars’ta göçmen kuşların kullandığı güzergahtaki elektrik tellerini özel yalıtım malzemeleriyle kaplayan ekipler, yer altına aldıkları enerji hatlarının kuşlara yuva olan direklerini de onlar göç edene kadar yerinden kaldırmıyor.Göçmen kuşların elektrik akımına kapılmasını önlemek amacıyla yapılan proje sayesinde hem doğal yaşam korunuyor hem de elektrik kesintileri azaltılıyor. Aras EDAŞ İl Koordinatörü Zafer Demir, Aras EDAŞ olarak bu sene Kars’ta hedeflenen 272 milyon liralık yatırımın yüzde 70’inin tamamlandığını söyledi.Bölgede kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Demir, "Tabii bu yatırımları yaparken özellikle yer altı, bakım ve yenileme çalışmalarında doğal hayata, çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz." dedi."Amacımız Yaban Hayatını Korumak"Bölgede çevre dostu ve teknolojiyi önceleyen ciddi projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti: "Bölgemiz göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Biz yer altı ve direklerde çalışmaları yaparken, kuşların yuvalarını bozmuyoruz. Genelde yatırım yaptığımız bu aylarda yuvalarda yavru oluyor. Biz bu yuvaları bozmuyoruz ve direkleri kaldırmıyoruz. Yaban hayatını önemsiyoruz. Kesintisiz enerji şiarımızla beraber yapmış olduğumuz bakım çalışımlarında özellikle atlama kablolarımızla izolatörlerimizi izole hale getiriyoruz. Burada amacımız yaban hayatını korumak."Kars Aras EDAŞ Sistem İşletme Müdürü Samet Aydın da çalışmaların çevreye duyarlı şekilde yapıldığını belirterek, "Bu bölgede kuşların elektrik direklerinde çok fazla çarpıldığı oluyor, bu da doğal yaşama çok zarar veriyor. Bunun önüne geçmek için izolasyon çalışması yaparak doğal yaşamı koruyoruz. Bu şekilde kaliteli, kesintisiz enerjiyi de devam ettiriyoruz." diye konuştu.Aras EDAŞ Selim İşletme Şefi Sayım Altıalay ise vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek ve yaban hayatını korumak adına yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.