Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi sınırlarında bulunan ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği yola, kazaların önüne geçilebilmesi maksadıyla bariyerler konulmaya başlandı.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ile birlikte, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye bölümünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Meydana gelen trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yolun orta kısımlarına çelik bariyerler konularak bölünmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aydoğdu, yapılan çalışmalar hakkında Karayolları 164. Şube Şefi İrfan Dumanlı ve teknik personellerden bilgi alarak kolaylıklar diledi.