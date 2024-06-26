Erzurum’un Oltu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde birbirlerine rakip olan iki isim bir araya gelerek siyaset adına örnek oldu.Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’yi makamında nezaket ziyaretinde bulunan Nazım Koşar, hayırlı olsun dileklerini iletti. 31 Mart yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı olan Nazım Koşar, AK Parti’den Oltu Belediye Başkanı seçilen Adem Çelebi’yi makamında ziyaret etti. Başkan Çelebi, Oltu Belediyesi’ndeki yapmış oldukları çalışmalardan bilgiler aktardı. İş insanı Nazım Koşar, “Oltu’ya güzel eserler bırakacağınıza inanıyorum, görevinizde başarılar diliyorum.” dedi