Oltu’da gerçekleştirdiği yatırımlar ve istihdama yaptıkları katkılarla dikkat çeken Güzel kardeşler, babalarının anısına bir program düzenlediler.Yaşamını memleketinde insanlara iş kapısı açmaya adayan Mithat Güzel, ölümün ikinci yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik anıldı. Güzel kardeşler, Organize Sanayi Bölgesi’nde babaları Mitat Güzel’in ismini taşıyan sentetik çuval ve big bag fabrikasının bahçesinde yüzlerce kişinin katıldığı bir mevlit programı gerçekleştirdi.Oltu Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Big Bag Fabrikası ile Erdaş şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel ve Başkan Yardımcısı Erkan Güzel, babalarının vefatının ikinci yıl dönümünde yaklaşık bin kişinin katıldığı mevlit programı düzenledi. Bölgede 400 kişiye iş ve aş kapısı açarak, babalarının anısına yaptırdıkları fabrikanın önünde düzenlenen program; Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Oltu’daki camilerde görev yapan imam hatipler mevlit ve ilahi okudu. Program sırasında dualar edilirken, fabrikanın camına asılan "Dileklerin Oltu’da yerine getirilmiştir, Mekanın cennet olsun, En güzel baba Mitat Güzel" yazılı pankart ise davetlilerin dikkatini çekti. Murat ve Erkan Güzel kardeşler mevlit sonrası programa katılan misafirlere ikramlarda bulundular