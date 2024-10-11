Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığına yazdıkları mektupları sevinçle okuyan jandarmalar, bu güzel desteklerinden dolayı Çıldır AİHL öğrencilerini ziyaret ettiler.Çıldır İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, Karakol komutanı Fatih Karataş ve personelinin katıldığı ziyarette, öğrencilere cevap mektuplarını ve çeşitli hediyeler vererek teşekkürlerini sundular. Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Okan Bayrak, okullarını ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı’ya, Karakol Komutanı Fatih Karataş’a ve tüm personeline nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ederiz.