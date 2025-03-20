Malatya’nın Darende ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü tarafından "Harçlığım Gazze’ye" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan paralar Gazze’ye gönderilecek.Darende ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü tarafından Gazzelilere destek olmak amacıyla başlatılan kampanyada 43 bin 120 TL’lik bir yardım toplanırken, yardımlar okulun öğretmenleri Ayşe Yağan, Gamze Aybar ve okul müdürü Mehmet Koda’nın da katılımıyla, İlçe Müftüsü Sinan Şen’e teslim edildi.İlçe Müftüsü Sinan Şen, öğrencilere teşekkür ederek, bu tür anlamlı ve örnek davranışların diğer okullara da ilham vereceğini söyledi. Şen, "Müslüman Gazzeli kardeşlerimiz için duyarlı olan öğrenci ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun" diyerek, öğrencilerin bu örnek davranışlarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.Bağış ile ilgili makbuz düzenleyerek öğrencilere teslim eden İlçe Müftüsü, aynı zamanda Gazze için dua etti. Okul Müdürü Mehmet Koda, okulda Gazze için sürekli bir yardım kutusu oluşturduklarını ve her ay düzenli olarak toplanan yardımların İlçe Müftülüğü’ne teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, öğrenci, öğretmen ve velilerinin maddi ve manevi olarak her zaman Gazze’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.