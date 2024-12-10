MUŞ (İHA) – Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Okul Destek Projesi’ (ODES) kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Bulanık Sosyal Hizmet Merkezinde görevli ekipler, ODES projesi kapsamında ilçe genelindeki köy okullarına ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde, öğrencilerle bir araya gelinerek kuruluşun hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Proje çerçevesinde, kuruluşun hizmet modellerine uygun ailelerin tespiti de sağlanarak ihtiyaç sahibi bireylere yönelik destek planları oluşturuldu. Bu kapsamda, sosyal hizmetlere erişimin artırılması ve toplumdaki dezavantajlı kesimlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bölgedeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bulanık Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladıklarını ifade ettiler.