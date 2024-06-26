Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ayıları gören ziyaretçiler telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekiyor.Eşsiz doğası, soğuk ve sıcak gölleri, buhar ve buz bacaları ile yeryüzü cenneti olarak adlandırılan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kenarında yaşayan boz ayılarıyla da gündeme geliyor. Son yıllarda popülasyonu artan ayılar insanların piknik yaptıkları alanlarda sık sık yiyecek bulmak için görülüyordu. İnsanların zaman zaman elle beslediği ayılar, saldırılarıyla da gündem oluyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki göle gelen yerli ve yabancı turistler, buradaki ayıları elleri ile besliyor.Havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek bulmak için göl kenarına doğru yürüyen ayıları gören vatandaşlar cep telefonlarına ve kameralarına sarılarak görüntü çekmeye çalıştı. Ayıyı ekmek parçalarıyla besleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve görüntü çekmeyi de ihmal etmedi. Ayı bir süre sonra vatandaşların bakışları arasında bölgeden uzaklaştı.