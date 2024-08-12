Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren ayılar, vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün kenarında yaşamını sürdüren ayılar, günübirlik piknikçilerin maskotu haline geldi. Bölgeyi gezmeye gelen vatandaşlar, ayılarla ilgilenmeden ve yiyecek vermeden ayrılmıyorlar.Nemrut Krater Gölü civarındaki boz ayılar, adeta araçların yolunu keserek vatandaşlardan yiyecek bekliyor. Burada ziyaretçiler ayıları elleri ile besledikleri için boz ayılar da bunu alışkanlık haline getirdi.Bölge doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, göl çevresinde bulunan boz ayılar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.Nemrut Krater Gölü’nün maskotu haline gelen ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.