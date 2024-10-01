Muş İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılı yatırım programı kapsamında köy yollarına yapılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.Muş İl Özel İdaresinin 50 milyon TL yatırım ile kurduğu asfalt platininde üretilen sıcak asfalt, 2024 yılı yatırım programı kapsamında köy yollarında kullanılmaya başlandı. Zorlu coğrafyada çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara en iyi ulaşım hizmetini sağlamak için aralıksız sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarında yıl boyunca 150 milyon TL yatırım yaptı.10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, 2 bin 600 rakımlı Üçevler grup köy yolunda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Bu yoldan 10 köy ve 22 mezramızın yanı sıra bir de jandarma karakolumuz istifade etmektedir. Bu yolun tamamı 2 bin 800 metre civarında. Bu yolda daha önce sathi kaplama yapmıştık. Şu anda da sıcak asfalt yapıyoruz. Bu yolun tamamına 5 milyon TL harcama yapacağız. İnşallah bu yolumuz tamamlandığında vatandaşlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin seyrüseferini kolaylaştırmış olacağız. İl Özel İdaresi bütçesinden köy yollarına yaklaşık 30 kilometre sıcak asfalt yapıyoruz. İl Özel İdaresi, KÖYDES ve güvenlik yollarıyla birlikte 76 kilometre birinci kat, 66 kilometre de ikinci kat asfalt yaptık. İl Özel İdaresi, KÖYDES ve güvenlik yolları bütçesinden 2024 yılında 150 milyon TL harcama yapmış olacağız” dedi.Saatte 160 ton sıcak asfalt üreten platin sayesinde köy yollarının asfaltlanacağını ifade eden Yentür, “Daha önce sıcak asfalt çalışmalarını hizmet satın alma yoluyla yapıyorduk. Bu yıl kendi sahamızda saatte 160 ton asfalt üreten bir makine kurduk ve şu anda bu makinemizden istifade ediyoruz. Bu asfalt şantiyemizle merkez, Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerimize bağlı köylerimizin yollarına sıcak asfalt yapacağız. Malazgirt ve Bulanık ilçelerimizde ise hizmet alım yoluyla bu çalışmaları yürüteceğiz” diye konuştu.Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yentür’e Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk, Yol Şube Müdürü Nihat Rençber ve Saha Amiri Lezgin Dinçer de eşlik etti.