Muş’un Varto ilçesine bağlı Muskan köyünde yaralı halde bulunan ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde tedaviye alındı.Muskan köyünde yaralı halde bulunan ayı, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Varto Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ayı, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, hayvanı tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’ne nakletti. Burada uzman veterinerler tarafından tedavi altına alınan ayının rehabilitasyon süreci titizlikle devam ediyor.Tedavi ve iyileşme sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten yetkililer, ayının sağlığına kavuşabilmesi için gereken tüm müdahalelerin yapıldığını ifade etti. Yetkililer, vatandaşları yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet ederek, bu tür durumlarla karşılaşıldığında hemen ekiplere haber verilmesi gerektiğini vurguladı. Tedavinin tamamlanmasının ardından ayı doğal yaşam ortamına bırakılacak.