Muş’ta deneme amacıyla 17 dekar alanda ekimi yapılan ata tohumu buğdaydan yüksek verim alınması hedefleniyor.Merkeze bağlı Kırköy beldesinde çiftçilikle uğraşan Hüseyin Karakurt, 17 dekar alana ata tohumundan olan peygamber buğdayını ekti. Karakurt, diğer buğday çeşitlerine oranla verimi yüksek olan buğdayı tüm çiftçilere tavsiye etti. Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunu Muş’ta deneme amacıyla ekildiğini ifade ederek, "Çiftçimiz öncülüğünde ata tohumu olan buğdayın deneme olarak ekimi yapıldı. Yaptığımız incelemelerde buğday, Muş’un şartlarına uygun. Buğdayın gelişimi güzel. Bir başakta 150 buğday tanesi olduğu görülmüştü. Bu da büyük bir verim sağlamakta. Çiftçimiz dönüme 875 kilogramın üzerinde bir verim bekliyor. Müdürlük ve bakanlık olarak istediğimiz ürünlerden biridir. Bunu da Muş’umuza bereket getirmesini diliyorum. Ata tohumu 7 bin yıllık bir geçmişe sahip" dedi.Çiftçi Hüseyin Karakurt ise 7 bin yıllık ata tohumunu merak ettiği için Muş’ta 17 dönüm alana ekimini yaptığını ifade ederek, "Buğday verimi yüksek olduğu için ekimini yaptık. Dönümüne yaklaşık 850 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz. Normal buğdayının üç katı verim alacağız inşallah. Bu buğdayın ise şeker hastalığına iyi geldiğini söyleniyor. Buğdayı öğütüp tandırda ekmek yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.