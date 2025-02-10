Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının 32’si açılırken, kapalı kalan 5 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.Muş’ta köy yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde dünden bugüne 32 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini yitirdiğini söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde fırtına nedeniyle kapalı kalan 5 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını kaydetti.