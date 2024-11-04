Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, H. Sait Camisi’nin bitirilmesi için hayırseverlerden destek istedi.Kubbe betonunun atılmasıyla karkas yapısı biten caminin minaresi tamamlanırken, lavaboların inşaatına da başlandı. İnşaatın genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hüseyin Okuş; “Bugün itibariyle caminin karkas yapısını tamamlamış bulunmaktayız. Allah’a şükürler olsun ki hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmadan bu duruma getirilen caminin minare inşaatı bitmiş, lavaboların da temeli atılmıştır. İnşaatın bu duruma gelmesinde başta Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlarımızdan maddi manevi her türlü desteği aldık. Bu vesileyle cami inşaatına katkı sunan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.Caminin kalan işlerinin tamamlanması için büyük meblağlara ihtiyaç olduğunu belirten İl Müftüsü Okuş, “Bilindiği üzere camilerin karkas kısımları tamamlandıktan sonra ibadete hazır hale getirilinceye kadar büyük masraflar yapılmaktadır. Bu masrafları müftülük ve vakıf şubemizin imkanları ile karşılamak mümkün değildir. Bu nedenle bugüne kadar hiçbir hayır işinde bizleri darda bırakmayan hayırsever vatandaşlarımızın maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bunu bizden esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Gerekli desteği sağladığımız taktirde 2025 yılında camiyi ibadete açmayı planlıyoruz. Yüce Allah hayırlı işler için yapılan ve yapılacak olan bütün yardımları dergahı izzetinde kabul etsin” ifadelerinde bulundu.